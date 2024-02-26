Окупанти на Авдіївському напрямку продовжують штурмові дії: офіцер ЗСУ пояснив деталі

Російські окупанти завдяки штурмовим діям намагаються розвивати наступ біля Авдіївки.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” повідомив офіцер ЗСУ Дмитро Лазуткін.

"Ситуація залишається складною доволі тривалий час. Після того, як Сили оборони здійснили маневр по відходу на рубежі західніше Авдіївки, ворог намагається штурмовими діями продовжувати розвивати свій наступ. Важкі бої продовжуються. Зараз окупанти намагаються оточити деякі наші позиції, закидають КАБами практично щогодини", - сказав Дмитро Лазуткін.

Водночас російські військові на Авдіївському напрямку зазнають величезних втрат.

"Наші оборонці дуже якісно відпрацьовують FPV-дронами та технікою. Але будемо спостерігати за ситуацією і боротися за те, щоб окупанти не просунулися далі, підстави на це є", - підкреслив військовий.

Нагадаємо, що Росія відчує дефіцит озброєння, однак зараз вона має перевагу.

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