Окупанти на Бахмутському напрямку стали хитрішими та завзятішими, збільшують темп наступу - військовий

Позиції українських військових на Бахмутському напрямку російські окупанти закидають “гарматним м’ясом”. Проте Сили оборони України стійко тримають оборону.

Про це в ефірі “Еспресо” повідомив майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний.

"На Бахмутському напрямку противник здійснює "м'ясні штурми", але українські захисники стійко тримають оборону. ЗСУ не відступають ні на метр та йдуть вперед. Противник став хитрішим і завзятішим. Військово-промисловий комплекс ворога зріс у рази. Росіяни перетворюють законсервовані танки на справну техніку й відправляють на фронт, що значно ускладнює Силам оборони проведення штурмових дій", - наголосив Денис Нагорний.

Він також додав, що російські окупанти на Бахмутському напрямку нарощують темп свого наступу.

"Будемо тримати свої позиції до перемоги, поки не вийдемо на кордони України 1991 року. На Бахмутському напрямку ситуація контрольована, але противник вдається до контрнаступальних дій", - додав військовий.

Нагадаємо, що військові ЗСУ створили танк "Франкенштейн" з частин різних модифікацій підбитої техніки РФ.

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