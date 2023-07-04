Окупанти на Бахмутському напрямку застосовують хімічну зброю — ЗСУ

Хімічний елемент, який застосовують загарбники, викликає нудоту, блювоту та втрату свідомості.

Російські загарбники активно використовують хімічну зброю проти українських військових на Бахмутському напрямку.

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Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Він заявив, що за попередньою інформацією, загарбники використовують хімічний елемент люїзит.

"На Бахмутському напрямку складна ситуація. Ворог все частіше застосовує хімічну зброю. Так, під час артилерійських обстрілів використовується елемент, попередньо називається люїзит", - заявив Дмитрашківський.

Речник Сил оборони заявив, що серед українських військових вже є постраждалі від цього хімічного елементу. Він зазначив, що цей хімічний елемент викликає нудоту, блювоту та втрату свідомості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові просуваються на південному флангу довкола Бахмута.

Крім того, ми раніше інформували, що на Бахмутському напрямку ЗСУ мають просування населеними пунктами. Проте основні бої тривають по селах Берхівка та Кліщіївка на Донеччині.

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