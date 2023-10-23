Окупанти на Чернігівщині катували та розстріляли трьох чоловіків - один із них вижив та вибрався з могили

Чоловіків катували та утримували їх без належних умов зі зв’язаними руками та зав'язаними очима.

Двом російським окупантам українські правоохоронці повідомили підозру за групове вбивство та катування мирного населення України. Росіяни на Чернігівщині жорстоко побили трьох братів, після чого розстріляли їх у лісосмузі.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України.

Як стало відомо, в березні 2022 року на Чернігівщині окупанти увірвалися до одного з приватних будинків з обшуком. Мешканцями домоволодіння виявилися три брати, один з яких раніше був учасником АТО/ООС. Росіяни знайшли його військову форму, побили братів, зв’язали, одягли на голови мішки та на руки - кайданки, посадили до БТР та доправили на територію місцевого господарства. Там їх ув’язнили в одному з приміщень на чотири дні.

Чоловіків катували та утримували їх без належних умов зі зв’язаними руками та зав'язаними очима.

“Ввечері 21 березня внаслідок допиту одного з братів окупант побоями змусив зізнатися у спаленні військової техніки рф старшого брата родини. Після чого командир військового угруповання рф, вже встановлений поліцією як начальник військової поліції округу полковник Костянтин Смирнов, віддав наказ одному зі своїх підлеглих Денису Подгорному та іншим розстріляти всіх трьох братів. Окупанти в багажнику автомобіля вивезли цивільних чоловіків до лісосмуги, поставили їх на коліна перед викопаною ямою та розстріляли. Після чого скинули тіла до ями та закопали. Один зі братів, Микола, дивом вижив та самостійно вибрався з ями”, - розповіли в Нацполіції України.

Згодом правоохоронці встановили особи окупантів, які причетні до вбивства. Двом із них повідомили про підозру.

“Слідство встановило, що військовослужбовці угруповання військ “Центр” рф перебували на окупованій території від 28 лютого до 1 квітня 2022 року. Костянтин Смирнов і Денис Подгорний підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 КК України (Порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, за попередньою змовою групою осіб). За скоєне російським окупантам загрожує довічне позбавлення волі”, - зазначили в Нацполіції області.

Нагадаємо, що в Києві п'яний чоловік ударив 14-річного підлітка ножем у груди.

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