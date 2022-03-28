Окупанти на Чернігівщині викрали мера Сновська і ще 6 людей: що відомо

Окупанти на Чернігівщині викрали мера Сновська і ще 6 людей: що відомо

Про долю заручників, які захопили окупанти, нічого не відомо від 25 березня.

На Чернігівщині російські окупанти 25 березня викрали 7 жителів Сновська, серед яких був і міський голова. Їх на автомобілях вивезли в бік Городні.

Про це повідомила Сновська міська рада на своїй сторінці у Facebook.

Після того, як заручників не повернули того ж дня, як це було з викраденими в інших населених пунктах, заступник міського голови 26 березня поїхав у Городню. На ворожому блокпосту його зупинили і не пропустили далі. Окупанти перевірили документи, з'ясували причину поїздки і призначили зустріч на 27 березня.

"27 березня заступник міського голови знову поїхав на блокпост разом з матір'ю та дружинами викрадених чоловіків. Їх знову не пропустили у Городню. Відбулася розмова з військовими РФ, які зазначили, що сновчани живі, проте в Городні їх нема. Більше ніякої інформації вони не повідомили", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що біля Чернігова окупанти обстріляли людей, які йшли пішим маршрутом: є загиблі і поранені.

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