Окупанти на День Незалежності України можуть посилити ракетні атаки

Російські військові можуть збільшити авіаційні та ракетні удари.
Російські окупанти на День Незалежності України можуть посилити ракетні та авіаційні удари по території нашої країни.
Про це повідомив Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Що можна очікувати від ворога, який веде війну проти України? Звісно, нахабних дій, які він може вчиняти", - підкреслив Сергій Наєв.
За його словами, російські окупанти можуть застосовувати авіаційні удари, тому у разі повітряної тривоги необхідно прямувати в укриття.
"Тож, ми маємо розуміти, що захист власного життя та здоров’я є обов’язком кожного громадянина. Щоб, у майбутньому, коли ми святкуватимемо перемогу, усі були живими та здоровими", - наголосив командувач Об’єднаних Сил ЗС України.
Нагадаємо, що окупанти атакували дроном Сумську область.
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