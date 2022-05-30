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Окупанти на Дніпропетровщині обстріляли Криворізький район: пошкоджено житловий будинок

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Окупанти на Дніпропетровщині обстріляли Криворізький район: пошкоджено житловий будинок

Фото: Прокуратура Дніпропетровської області

В Дніпропетровській області прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом артилеристського обстрілу Криворізького району.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області. 

Як повідомляється, 29 травня окупанти вчергове завдали ракетного удару. Обстріляли військові злочинці РФ одне з сіл Криворізького району. Пошкоджено житловий будинок.

“Також окупанти нанесли ракетний удар по околицях населеного пункту Синельниківського району. В ході огляду місця подій виявлено фрагменти ворожої ракети. Цивільне населення в ході обстрілів агресора не постраждало. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні”, - розповіли в пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що у Дніпрі підліток втік з лікарні, аби повернутися до родини, яка залишилася під обстрілами на Донеччині.

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