Окупанти на Дніпропетровщині обстріляли Криворізький район: пошкоджено житловий будинок

В Дніпропетровській області прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом артилеристського обстрілу Криворізького району.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.
Як повідомляється, 29 травня окупанти вчергове завдали ракетного удару. Обстріляли військові злочинці РФ одне з сіл Криворізького району. Пошкоджено житловий будинок.
“Також окупанти нанесли ракетний удар по околицях населеного пункту Синельниківського району. В ході огляду місця подій виявлено фрагменти ворожої ракети. Цивільне населення в ході обстрілів агресора не постраждало. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні”, - розповіли в пресслужбі прокуратури області.
Нагадаємо, що у Дніпрі підліток втік з лікарні, аби повернутися до родини, яка залишилася під обстрілами на Донеччині.
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