Окупанти на Донбасі минулої доби 5 разів обстріляли українські позиції: є поранений

Станом на ранок 25 грудня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Російські найманці на окупованому Донбасі минулої доби, 24 грудня, 5 разів порушили режим припинення вогню. У 2 випадках окупанти стріляли із забороненої "Мінськими угодами" зброї.
Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.
"В напрямку Новозванівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Мар'їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм. У бік Катеринівки російські найманці відкривали вогонь з підствольних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В неподалік Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.
Через дії окупантів поранений один український військовий. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
"Станом на 7 годину ранку, 25 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
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