Окупанти на Донбасі скинули міни на Нью-Йорк: під час обстрілів один український боєць загинув, десять — поранено

Окупанти на Донбасі скинули міни на Нью-Йорк: під час обстрілів один український боєць загинув, десять — поранено

Проросійські бойовики активно використовують для розвідки і нанесення ударів безпілотні літальні апарати.

У суботу, 11 вересня, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції українських бійців із забороненої Мінськими домовленостями зброї та скидаючи міни із безпілотних літальних апаратів. Ворожий обстріл забрав життя одного українського військового, ще 10 бійців отримали поранення.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

“В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. Восьмеро військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення, ще двоє – бойові травмування”, - йдеться у повідомленні.

Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров’я трьох захисників - середньої тяжкості, інших — задовільний.

Обстріли позицій українських бійців велися на різних ділянках фронту із застосуванням забороненої зброї та безпілотників.

Артилерійські системи 122-мм калібру ворог застосував в районі населених пунктів Новогнатівка та Верхньоторецьке. Біля Золотого-4 окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Протитанкові гранатомети застосували бойовики також неподалік Старогнатівки та Талаківки, де також лунали постріли зз автоматичних станкових гранатометів.

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“На Донеччині російсько-окупаційні війська за допомогою безпілотного літального апарату скинули міни калібру 82 мм в районі населеного пункту Нью-Йорк, а також здійснили обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів”, - йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС.

Окрім того, було зафіксовано ще два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів з перетином лінії розмежування.

Нагадаємо, раніше бойовики на Донбасі нанесли вогневий удар уздовж лінії фронту - від Луганщини до Приазов'я. Від обстрілів постраждали житлові багатоповерхівки у селищі Трьохізбенка - пошкоджено 15 квартир.

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