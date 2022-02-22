Окупанти на Донбасі влучили в житловий будинок: люди через обстріли не можуть евакуюватися (фото)

Протягом доби обстріли бойовиків у Щасті не вщухають.

На Донбасі підтримувані Росією бойовики продовжують обстрілювати населені пункти. У місті Щастя Луганської області 22 лютого снаряд окупантів влучив у житловий будинок.

Про це повідомив голова облдержадміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, попередньо, жертв немає, але людей не можуть евакуювати через те, що обстріли бойовиків не припиняються.

"Бойовики потрапили до житлового будинку в Щасті. Протягом доби обстріли не вщухають. За адресою Донецька, 20 - потрапляння, жертв немає. Зараз чекають на "тишу", щоб обстежити будинок та евакуювати тих, хто залишився в будинку ", - зазначив він.

Крім того, за його даними, пошкоджено вікна будинку по вулиці Гагаріна.

Сергій Гайдай

Нагадаємо, на Донбасі за добу 21 лютого бойовики 84 рази порушили режим тиші, 64 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.