Окупанти на Донбасі знову порушили "тишу": у яких напрямках стріляли бойовики

Окупанти на Донбасі знову порушили "тишу": у яких напрямках стріляли бойовики

Доба на Донбасі, на щастя, минула без втрат.

На Донбасі протягом минулої доби, 17 грудня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим "тиші".

Про це йдеться 18 грудня у ранковому зведенні штабу ООС.

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Зокрема, підтримувані Росією бойовики стріляли у напрямку Травневого з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Новотошківського окупанти стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У бік Новолуганського противник відкривав вогонь двічі, застосовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій російських найманців, на щастя, немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Станом на 7 годину ранку, 18 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Донбасі загинув український військовий.

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