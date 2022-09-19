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Окупанти на Донеччині не полишають зусиль окупувати весь регіон - Генштаб

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Окупанти на Донеччині не полишають зусиль окупувати весь регіон - Генштаб

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на обороні та спробах окупувати всю Донеччину.

Окупанти на Донеччині не полишають зусиль окупувати весь регіон. Вони зосередилися на обороні та утриманні захоплених територій.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“Противник продовжує зосереджувати зусилля на організації оборони та утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, на окремих напрямках проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

За добу окупанти завдали 4 ракетних та 9 авіаційних ударів, здійснили понад 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

“Постраждала інфраструктура понад 24 населених пунктів. Зокрема, це Сіверськ, Краматорськ, Серебрянка, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Степове, Запоріжжя, Миколаїв, Олександрівка, Ольгівське, Сухий Ставок, Миролюбівка та Петрівка”, - наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, що Зеленський затвердив склад делегації на Генасамблею ООН.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
301
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