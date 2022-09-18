Окупанти на Донеччині вбили ще 5 людей, майже 20 поранені: деталі від ОВА

Росія, яка на чолі з диктатором Путіним напала на Україну, вбиває цивільних.

За 17 вересня росіяни вбили п'ятьох мирних жителів Донеччини. Ще майже 20 осіб через дії окупаційних військ отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 17 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Бахмуті, 2 у Вугледарі та 1 у Георгіївці. Ще 18 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - наголосив Кириленко.

Фото: facebook/Павло Кириленко

Нагадаємо, під Ізюмом знайшли поховання цілої сім'ї з маленькими дітьми. Там від рук окупантів загинуло чотири покоління однієї родини.

Як повідомлялося, у Козачій Лопані на Харківщині виявили катівню окупантів.

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