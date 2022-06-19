Окупанти на Донеччині відкрили вогонь по цивільним під час підвезення води: є тяжкопоранені, серед яких - дитина

Окупанти на Донеччині відкрили вогонь по цивільним під час підвезення води: є тяжкопоранені, серед яких - дитина

Російські окупанти продовжують обстріли Донецької області. У неділю, 19 червня, у м. Залізне Торецької громади окупанти обстріляли цивільних, які прийшли за водою.

Внаслідок ворожого обстрілу росіян троє людей, серед яких дитина, отримали важкі поранення.

Про це у відеозверненні повідомив начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик.

За його словами, поранення отримали троє жителів міста:

співробітник комунального підприємства - отримав важке поранення руки;

жінка 1986 року народження - важке поранення стегна;

дитина 2013 року народження - скрізне поранення передпліччя.

Посадовець закликав жителів міста не нехтувати власним життям та евакуюватися, поки є така можливість.

Нагадаємо, російські військові готові до наступу на Слов'янськ і Краматорськ і найближчим часом можуть спробувати штурмувати міста. За інформацією мера Слов'янська Вадима Ляха, лінія фронту вишикувалася безпосередньо по річці Сіверський Донецьк.

Сєвєродонецьк, закрите небо над заходом та знищення Кримського мосту - військовий експерт Олександр Мусієнко

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