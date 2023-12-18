Окупанти на фронті отримали підсилення "вагнерівцями": перехоплення ГУР

На фронт до росіян повернулися "вагнерівці". Вони тренують окупантів.

Російські окупанти скаржаться на обстріли з боку ЗСУ та велику кількість осколкових поранень. Водночас загарбники РФ заявляють, що на фронт повернулися “вагнеровці”.

Про це йдеться в розмові двох російських військових, яку перехопила ГУР.

Як зазначається, військовий РФ розповідає іншому контрактнику про повернення до бойових дій в Україні “вагнерів” та обстановку на фронті.

“Стріляють, на**й, щодня. За***ли. "Вагнера" потихеньку повертаються, тренують нас. Ціла рота тут цих розвідників та штурмовиків. Кажуть, у нас від стрілецької зброї втрати – 3%, решта – осколкові”, - розповідають окупанти.

Крім того, росіянам на фронті умовні “волонтери” намагалися продати бронежилет. Загарбники здивовані, яку суму за нього затребували - 60 тисяч рублів (18 тисяч гривень).

“У нас пацани купували. І 150 тисяч віддавали за цю ху**ю. Ми цього разу їздили до Сєвєродонецька – там на форму ціни просто космічні. За них воюєш, а вони ще втулюють у тридорога. Сухпайки взагалі не дають”, - скаржаться окупанти.

Нагадаємо, що окупанти мають деякі успіхи біля Авдіївки, але ЗСУ тримають позиції.

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