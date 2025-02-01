Окупанти на Харківщині намагаються прорвати оборону: в ЗСУ розповіли про сценарії штурмів

Нещодавно окупанти намагались прорвати лінію оборони на Харківщині за допомогою БМП та танка.

На фронті у Харківській області росіяни не припиняють спроби просунутись і намагаються штурмувати українські позиції. Ці спроби зазвичай відбуваються з використанням одного з двох сценаріїв.

Про це розповів речник ОТУ "Харків" Євген Романов в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За одним сценарієм, пояснив речник, росіяни у певних районах накопичують піхоту, яка підтягується туди малими групами по два-три окупанти. Потім накопичена група отримує сигнал і суне на українські позиції пішки.

"Або ж вони використовують бронетехніку під прикриттям танка. Нещодавно ми бачили таку спробу прориву лінії оборони. Вони застосували танк та чотири БМП. Але вся ця техніка була знищена разом з тими, хто наступав", – зазначив Євген Романов.

Нагадаємо, Братчук дав відповідь, за яких умов Україні вдасться зупинити наступ росіян на фронті. На його думку, Україні можуть знадобитися місяці для виконання найголовнішого завдання – стабілізації фронту.

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