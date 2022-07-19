Окупанти на Харківщині обстріляли з артилерії 12 населених пунктів

Російські окупанти на Харківському напрямку продовжують обстрілювати із артилерії населені пункти в районах на північ, схід та південний-схід від міста Харкова.

Окупанти з артилерії обстрілюють райони на північ, схід та південний-схід від міста Харкова.

Про це повідомили в пресслужбі Генштаба ЗСУ.

“Ворог здійснював невдалі спроби ведення наступальних дій в напрямках сіл Уди та Гусарівка. Поблизу останнього завдав авіаційного удару. На Слов’янському напрямку противник обстрілював із ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Дібровне, Новомиколаївка, Велика Комишуваха, Долина, Чепіль, Семиланне, Грушуваха, Адамівка, Барвінкове, Богородичне, Архангелівка та Нова Дмитрівка”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що окупанти намагалися провести розвідку боєм у напрямку Дмитрівки. Проте вона для ворога завершилася невдало.

Нагадаємо, що окупанти в Маріуполі ухвалили “рішення” про позбавлення українців права на будь-яку нерухомість.

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