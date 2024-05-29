Окупанти на Харківщині знайшли цинічний спосіб поповнити армію після втрат — “Атеш”

Через великі втрати під час боїв у Харківській області командування російської окупаційної армії розглядає можливість залучити солдатів строкової служби як поповнення на новому фронті.

Про це повідомляють у партизанському русі “Атеш” з посиланням на своє джерело у 18-й мотострілецькій дивізії збройних сил РФ.

При цьому добровольців, які погоджуються підписувати армійський контракт і ставати "гарматним м’ясом" для українських Сил оборони, серед російських строковиків небагато.

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“Усі чули про втрати в дивізії та розуміють, що шансів вижити, беручи участь у війні, практично немає. Повідомляється, що цілі роти було знищено під час штурмів Вовчанська.Тому така інформація сприймається військовими без ентузіазму. Лише одиниці військовослужбовців строкової служби погоджуються укладати контракт із збройними силами”, - повідомили в “Атеш”.

Водночас українські партизани звертаються до російських військових, які мають бажання вижити у цій бійні, із закликом до співпраці.

Нагадаємо, раніше на Харківщині бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили наліт на ворожі позиції. Внаслідок успішної операції 11 російських солдатів були знищені, ще троє – взяті в полон.

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