Окупанти на Херсонщині чекають на своє знищення ЗСУ: чому загарбники там приречені

Збройні сили України встановили вогневий контроль практично над усією Херсонською областю та вибивають російських окупантів з усіх рубежів.

Російські окупанти, які нарощували свої сили на Херсонщині, не матимуть успіху у наступальних діях.

Свої склади з боєприпасами загарбники розміщують або на лівому березі Дніпра, або на правому – втиснувшись у берег річки, щоб їх не дістала українська зброя.

"Найсвіжіший військовий колапс росіян стався наче банкрутство: спершу повільно й потроху, а тоді одразу та повністю", ― так військовий оглядач видання Foreign Policy Джек Детч описує наступальну операцію ЗСУ на Херсонщині.

ЗСУ після контрнаступу, досягнувши бажаного, "вирушили на полювання".

Найважливіше в цій історії те, з іронією пише Детч, що російські війська на Херсонщині ― наразі чи не "найбоєздатніші" в армії РФ. Через волюнтаристське рішення Путіна вони змушені залишатися на правобережній частині області з обірваними чи суттєво пошкодженими шляхами постачання припасів ― і поступово чекати на своє знищення українською армією.

"Такі рішення Путіна і є причиною всіх поточних російських проблем на фронті, ― каже колишній морський піхотинець, а наразі старший дослідник програми "Євразія" Інституту дослідження закордонних справ Роб Лі. ― Можливо, якби росіяни залишили правий берег і облаштували якісні фортифікаційні споруди на лівобережжі, вони б змогли тримати лінію фронту довше. Але вони цього не зробили ― і тепер ризикують втратити багато різних територій одночасно".

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що у перспективі контратакувальні дії українських військових підрозділів на херсонському напрямку можуть призвести до швидкого та масштабного звільнення території.

Нагадаємо, колишній французький генерал Домінік Трінкан припустив, що в жовтні українські війська можуть захопити весь правий берег Дніпра на Херсонщині, включно з обласним центром.

Ключ до звільнення Донбасу, Херсона і Криму - іранські дрони-вбивці

Читайте також: