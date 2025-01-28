Окупанти на Херсонщині не хочуть йти на штурм: в чому причина

Війна проти України стає нестерпним випробуванням для російських військовослужбовців.

Окупанти наносять собі травми, щоб опинитися в госпіталі, таким чином намагаючись уникнути участі в штурмах у Херсонській області.

Про це повідомили партизани руху "АТЕШ".



За відомостями партизан, у 61-й ОБрМП ЗС РФ зареєстровані масові випадки самопошкоджень серед солдатів цього підрозділу. Були відзначені випадки навмисного перелому кінцівок і навіть самострільства, щоб видати це за бойове поранення.

"Мета одна — потрапити в госпіталь і опинитися якнайдалі від лінії фронту", – йдеться в повідомленні.

Партизани додали, що жорстокі умови життя, величезні втрати та відсутність перспектив на успіх змушують військовослужбовців РФ шукати будь-які способи ухилитися від участі в бойових діях.

Вони також закликали інших окупантів наслідувати приклад бійців з 61-ї ОБрМП, щоб зберегти власне життя.

Нагадаємо, на території Херсонської області була атакована російська радіолокаційна станція 1Л119 “Небо-СВУ”, яка належала одному з підрозділів 90-ї зенітної ракетної бригади 49-ї загальновійськової армії РФ.

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