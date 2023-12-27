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Окупанти на Херсонщині потрапили в ДТП, коли намагалися втекти від дрона ЗСУ (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Окупанти на Херсонщині потрапили в ДТП, коли намагалися втекти від дрона ЗСУ (відео)

Фото: Скріншот

Росіяни тікали так, що на дорозі їхню автівку занесло.

Українські військові на Херсонщині дроном-камікадзе вгатили по автомобілю окупантів, які намагалися втекти від наших захисників.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Як стало відомо, українські військові на лівобережжі Херсонщини вгатили дроном-камікадзе по автівці окупантів. Росіяни намагалися втекти, проте зробити цього їм не вдалося.

Що цікаво, росіяни тікали так, що на дорозі їхню автівку занесло, вона врізалася в паркан і перекинулася. Цієї миті в них і “влетів” безпілотник.

Окупанти на Херсонщині потрапили в ДТП, коли намагалися втекти від дрона ЗСУ

Окупанти на Херсонщині потрапили в ДТП, коли намагалися втекти від дрона ЗСУ

Нагадаємо, що у ВМС повідомили, скільки людей могло перебувати на борту "Новочеркаська" в момент "прильоту".

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Дата публікації
Перегляди
1267
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