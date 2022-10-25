Окупанти на Херсонщині розстріляли авто з дітьми: 14-річний хлопець загинув на місці

Російські окупанти обстріляли автомобіль з мешканцями Олешків у Херсонській області. Від російських куль загинув дорослий чоловік та 14-річний юнак, 5-річна дитина отримала осколкове поранення.

Про це розповів мер Олешків Євген Рищук у Facebook.

"Асвабадітєлі відчувають, що підгорає, і дуже нервують. Саме тому стріляють у всіх, хто, на їхню думку, несе їм загрозу. Вчора (24 жовтня – ред.) в Олешківській ТГ нелюди розстріляли машину з жителями Олешків (не зупинилися на вимогу окупантів) – осколкові поранення", — пише Рищук.

Від отриманих поранень загинули двоє мешканців Олешків — хлопець 14 років помер на місці, батько — на операційному столі.

"Дівчинка 5 років з ампутацією пальця кисті жива", — повідомляє мер міста.

Водночас у російських пропагандистських ЗМІ заявили, що нібито "ліквідували ДРГ".

Нагадаємо, на Херсонщині в одному з населених пунктів Бериславського району правоохоронці знайшли тіла господарів квартири з ознаками насильницької смерті.

Крім того, у Високопіллі Херсонської області російські окупанти розстріляли подружжя у їхньому власному дворі. Місцеві жителі були цивільними та не мали у себе зброї, проте це не зупинило російських убивць.

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