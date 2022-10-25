Окупанти на Херсонщині розстріляли авто з дітьми: 14-річний хлопець загинув на місці

Внаслідок ворожого обстрілу 14-річний юнак загинув на місці, а 5-річна дівчинка втратила палець руки.
Російські окупанти обстріляли автомобіль з мешканцями Олешків у Херсонській області. Від російських куль загинув дорослий чоловік та 14-річний юнак, 5-річна дитина отримала осколкове поранення.
Про це розповів мер Олешків Євген Рищук у Facebook.
"Асвабадітєлі відчувають, що підгорає, і дуже нервують. Саме тому стріляють у всіх, хто, на їхню думку, несе їм загрозу. Вчора (24 жовтня – ред.) в Олешківській ТГ нелюди розстріляли машину з жителями Олешків (не зупинилися на вимогу окупантів) – осколкові поранення", — пише Рищук.
Від отриманих поранень загинули двоє мешканців Олешків — хлопець 14 років помер на місці, батько — на операційному столі.
"Дівчинка 5 років з ампутацією пальця кисті жива", — повідомляє мер міста.
Водночас у російських пропагандистських ЗМІ заявили, що нібито "ліквідували ДРГ".
Нагадаємо, на Херсонщині в одному з населених пунктів Бериславського району правоохоронці знайшли тіла господарів квартири з ознаками насильницької смерті.
Крім того, у Високопіллі Херсонської області російські окупанти розстріляли подружжя у їхньому власному дворі. Місцеві жителі були цивільними та не мали у себе зброї, проте це не зупинило російських убивць.
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