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Окупанти на Херсонщині шукають родичів учасників АТО/ООС та правоохоронців

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Окупанти на Херсонщині шукають родичів учасників АТО/ООС та правоохоронців

Фото: Associated Press

Російські окупанти шукають родичів військовослужбовців - учасників АТО/ООС та працівників силових структур у населеному пункті Чаплинка Херсонської області.

Росіяни в населеному пункті Чаплинка Херсонської області шукають родичів учасників АТО/ООС та працівників силових структур.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

“Триває пошук залишених житлових будинків для розквартирування особового складу підрозділів російських окупаційних військ. Противник продовжує тиск на працівників Запорізької АЕС. За наявною інформацією, окремих працівників, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, не допускають до робочих місць”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що в Сімферополі окупаційна влада проводить заходи інформування населення про дії в разі повітряної тривоги, а також хімічної та бактеріологічної небезпеки.

Нагадаємо, що рупор Кремля та прессекретар Путіна Пєсков здивований тим, які наміри Україна має щодо повернення Криму.

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Дата публікації
Перегляди
382
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