Окупанти на Херсонщині відключають світло та воду, змушуючи людей до “евакуації”

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області створюються умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення.

Окупаційна влада на Херсонщині відключає електрику й воду, позбавляє населення доступу до мережі Інтернет та лякає ракетними ударами з боку Збройних Сил України. Таким чином людей змушують до “евакуації” зі своїх домівок.

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

Окрім того, окупанти вивозять з території Херсонської області медичні заклади разом із персоналом, а також усі оперативні служби. Від місцевих підприємців вимагають терміново реалізувати продовольчі товари та закривають крамниці і ринки.

Також підрозділи окупаційних військ розпочали підготовку до відведення артилерійського озброєння з правобережної частини Херсонської області для подальшого переведення їх на інші напрямки.

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Водночас ворог не припиняє завдавати авіаційних та артилерійських ударів по позиціях ЗСУ та території прилеглих громад.

“Серед дня ворог обстрілював Куцурубську громаду на Миколаївщині з РСЗВ та важкої артилерії. Без людських втрат та руйнувань. Штурмовою авіацією і ударними гелікоптерами ворог тричі атакував наші позиції та звільнені населені пункти Бериславського району”, - йдеться у повідомленні.

У відповідь українська авіація тричі атакувала райони зосередження ворожої живої сили та техніки, а воїни-зенітники влучно збили черговий Су-25.

Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони півдня виконано 156 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога за 30 жовтня:

27 військових;

військових; 1 танк;

танк; 2 міномети;

міномети; 1 самохідна крупнокаліберна гаубиця "Акація";

самохідна крупнокаліберна гаубиця "Акація"; 1 23-мм зенітна установка;

23-мм зенітна установка; 5 одиниць автомобільної бронетехніки.

У Баштанському і Бериславському районах знищено 2 склади з ворожими боєприпасами.

Нагадаємо, у Новій Каховці російські окупанти примусово евакуюють людей з узбережжя Дніпра.

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