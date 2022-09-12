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Окупанти на Херсонщині викрадають людей за їхню проукраїнську позицію

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Окупанти на Херсонщині викрадають людей за їхню проукраїнську позицію

Фото: Getty Images

Російські окупанти на Херсонщині викрадають людей за їхню проукраїнську позицію.

На Херсонщині окупанти викрали двох чоловіків. До росіян вони потрапили через свою проукраїнську позицію та волонтерську діяльність.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Як стало відомо, випадки викрадення українців були зафіксовані в смт Горностаївка, в місті Нова Каховка та селі Виноградове. Зокрема, в Горностаївці окупанти вивезли у невідомому напрямку двох місцевих мешканців у віці 54 та 71 року.

Крім того, грабують росіяни домівки місцевих мешканців - речі вони вивозять на БТРах та КАМАЗах. Серед награбованого: побутова та комп’ютерна техніка, одяг та килими.

Нагадаємо, що окупанти в Маріуполі відправляють на переробку українські шкільні підручники.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1046
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