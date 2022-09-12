Окупанти на Херсонщині викрадають людей за їхню проукраїнську позицію

На Херсонщині окупанти викрали двох чоловіків. До росіян вони потрапили через свою проукраїнську позицію та волонтерську діяльність.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

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Як стало відомо, випадки викрадення українців були зафіксовані в смт Горностаївка, в місті Нова Каховка та селі Виноградове. Зокрема, в Горностаївці окупанти вивезли у невідомому напрямку двох місцевих мешканців у віці 54 та 71 року.

Крім того, грабують росіяни домівки місцевих мешканців - речі вони вивозять на БТРах та КАМАЗах. Серед награбованого: побутова та комп’ютерна техніка, одяг та килими.

Нагадаємо, що окупанти в Маріуполі відправляють на переробку українські шкільні підручники.

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