Окупанти на Херсонщині закопували в землю контейнери, щоб налякати ЗСУ.

Російська пропаганда не спрацювала. Окупанти на Херсонщині намагалися зняти відео з “новітньою зброєю”, проте зробити цього не вдалося.

Про це в інтерв’ю “24 каналу” розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Так, у мережі почали розповсюджувати кадри начебто “новітньої російської зброї” - невідомих контейнерів, які окупанти закопували в землю на Херсонщині. Ця “зброя” “повинна” була налякати українських військових.

“Те, що створювалося пропагандистським телебаченням й каналами – це воно і є. Звісно, було враження якогось ймовірного застосування забороненої зброї. А те, що ворог цим "промишляє" – ми знаємо про це точно, тому що вже були застосування заборонених "касетних" снарядів, повне ігнорування міжнародного права й конвенційних положень”, – наголосила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, що Лукашенко доручив перевірити військовозобов'язаних білорусів, які перебувають у запасі.

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