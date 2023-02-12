Окупанти на Херсонщині змушують пенсіонерів отримувати російські паспорти: ситуація в регіонах від Генштабу

Росія не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру України, продовжує ураження цивільних об’єктів та помешкань мирного населення.

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних удари та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Наразі загроза подальших російських ударів по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України, тож не слід ігнорувати повітряну тривогу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Здійснює посилення свого угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Окупанти активно застосовують авіацію для завдання ударів по позиціях українських військ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Однак цієї доби ворожих обстрілів зазнали райони 13 населених пунктів. Серед ни Нововасилівка, Вовківка, Кіндратівка, Велика Рибиця і Запсілля Сумської області та Вовчанськ, Амбарне і Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли 17 районів населених пунктів. Зокрема, це - Кислівка, Котлярівка, Піщане і Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку завдали танкових, мінометних та артилерійських ударів, зокрема, по Спірному, Васюківці, Парасковіївці, Залізнянському, Часовому Яру, Бахмуту і Кліщіївці Донецької області. Загалом – 13 населених пунктів.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 21 населеного пункту. Серед них - Тоненьке, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Богоявленка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони Времівки і Новополя Донецької області; Гуляйполя, Степового, Новоданилівки, Новоандріївки і Малої Токмачки на Запоріжжі та Нікополя Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони 14 населених пунктів, зокрема Милове, Зміївку, Веселе, Микільське, Антонівку та Дніпровське.

Росіяни не припиняють тероризувати мешканців тимчасово захоплених територій Херсонської області. Цього разу тиску зазнала найбільш незахищена верства – пенсіонери. Ворог примушує їх отримувати російські паспорти, погрожуючи припинити отримання будь-яких пенсій.

Своєю чергою, авіація Сил оборони України протягом доби завдала 2 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили, 1 позицію протиповітряної оборони та 2 склади боєприпасів ворога.

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