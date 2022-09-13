Окупанти на Херсонщину везуть пожежників з Росії, бо місцеві не хочуть з ними співпрацювати

У Херсонській області окупанти намагаються відновити пожежні частини.
Українці відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, а тому ті везуть пожежників з Росії.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Загарбники похвалились, що відновили роботу пожежної частини №20 Білозерського району. Проте вони заявили, що велика частина місцевих жителів відмовилась співпрацювати з росіянами, а тому вони завезли рятувальників з країни-окупантки.
"Як бачимо, окупанти намагаються імітувати “налагодження життя”, але по факту просто проводять політику русифікації регіону в межах якої звозять своїх “спеціалістів”. Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій евакуюватись на період операції ЗСУ зі звільнення регіону", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в МЗС різко відповіли на чергові фейки РФ про так звану "біозброю".
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