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Окупанти на Керченському мосту розбирають прольоти, які були розтрощені під час вибуху

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Окупанти на Керченському мосту розбирають прольоти, які були розтрощені під час вибуху

Фото: Скріншот

Росіяни на Керченському мосту розбирають прольоти, які були розтрощені під час вибуху 8 жовтня.

Керченській міст розбирають. Росіяни знімають розтрощені блоки переправи, які більш за все отримали руйнування під час вибуху.

Про це пише видання “Крим.Реалії”.

Як зазначається, на пошкодженій ділянці моста працює важка техніка. Там розбирають прольоти, які були пошкоджені під час вибуху. Так звана “адміністрація” в місті повідомляє, що роботи ведуться цілодобово.

Пересування на вцілілій частині мосту досі обмежене. Переправою можуть проїжджати вантажівки вагою до 40 тонн.

Нагадаємо, що одного з чиновників Рахункової палати підозрюють у незаконному одержанні компенсації за житло.

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