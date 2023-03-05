Окупанти на кількох напрямках силкуються перейти в наступ, однак ЗСУ руйнують всі плани: зведення Генштабу

Росіяни на Запорізькому та Херсонському напрямках намагаються перейти в наступ, однак ЗСУ руйнують всі плани окупантів. Генштаб оновив актуальну інформацію з фронту за 5 березня.

Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 5 березня.

Військові наголосили, що ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої країни.

Протягом поточної доби противник завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ракетних ударів ворога залишається високоймовірною по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник утримує свої підрозділи поблизу державного кордону України та продовжує інженерне обладнання позицій. Формування наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка і Тимоновичі Чернігівської області; Студенок, Будівельне, Вовківка, Атинське, Іскрисківщина, Волфине і Садки - Сумської та Бударки, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова і Дворічанське на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Піщане Харківської області; Білогорівка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Не припиняє штурмів Бахмута та навколишніх населених пунктів. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах населених пунктів Залізнянське, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Широка Балка, Дружба, Григорівка, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Побєда та Мар’їнка Донецької області. Обстрілів зазнали 18 населених пунктів, зокрема, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 35 районів населених пунктів. Серед них - Новосілка, Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення та пошкодження цивільної інфраструктури.

Своєю чергою, авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління противника.

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