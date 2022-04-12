Під Києвом окупанти розстріляли автомобіль з мирними мешканцями, серед загиблих дві дитини: розпочато розслідування (фото 21+)

Під Києвом окупанти розстріляли автомобіль з мирними мешканцями, серед загиблих дві дитини: розпочато розслідування (фото 21+)

Внаслідок ворожої атаки загинули п'ятеро осіб, серед яких дві дитини віком один рік та 14 років.

Окупанти на Київщині розстріляли автомобіль з мирними мешканцями, серед загиблих дві дитини.

Розпочато розслідування.

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Про це йдеться у повідомленні Київської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що поблизу села Гавронщина Бучанського району Київської області окупанти розстріляли цивільний автомобіль. Внаслідок ворожої атаки загинули п'ятеро осіб, серед яких дві дитини віком один рік та 14 років.

Тіла загиблих були поховані місцевими мешканцями поруч з автомобілем.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Бучі під Києвом у катівні людям випалювали очі, відрізали частини тіла, мучили до смерті не лише дорослих, а й дітей.

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