Окупанти на Київщині зруйнували завод Pepsi: Жданов розповів, як компанія фінансує війну та допомогає РФ

Російські окупанти під час минулого ракетного удару по Київщині влучили в завод Pepsi. Компанія не вийшла з ринку Росії та продовжує там процвітати, таким чином, вони буквально оплатила удар по власному виробництву.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

"Парадокс у тому, що Pepsi фінансує цю війну. Pepsi відмовилася йти з російського ринку і справно сплачує податки із прибутку до російського бюджету. Тож у ракеті, яка влучила в завод Pepsi, є її власні гроші. Вони частково оплатили цю ракету, яка знищила їхній завод у Київській області", - наголосив Жданов.

Нагадаємо, що в Київській області під час ракетної атаки 21 вересня уламки ворожого снаряду впали на завод Pepsi у місті Вишневе.

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