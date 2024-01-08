Окупанти на Куп'янському напрямку намагаються здійснити свій підступний план

Російські окупанти на Куп’янському напрямку намагаються зберегти наступальні спроможності угруповання “Запад”. Для цього вони проводять доукомплектування та відновлення боєздатності своїх передових частин та підрозділів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав український військовий оглядач Костянтин Машовець.

За його словами, окрім намагання зберегти наступальні спроможності, росіяни проводять штурмові дії.

“Зокрема, протягом декількох крайніх діб противник продовжив виведення ряду підрозділів 1-го та 15-го мотострілецьких полків (мсп) 2-ї "таманской" мотострілецької дивізії (мсд) у базовий район (Заайдарівка - Новорозсош - Новопсков - Осинове) з метою їхнього доукомплектування”, - розповів Костянтин Машовець.

Він додав, що штурмові підрозділи зі складу цих частин продовжують брати участь у наступальних діях північніше Синьківки та південніше Вільшана у смузі наступу 25-ї окремої мотострілецької бригади противника.

Росіяни планують до 16 січня завершити переміщення до 5000 сил у базовий район 2-ї МСД для поповнення її частин й підрозділів. Зокрема, з полігонів та навчально-тренувальних центрів, розташованих в Курській області - зі складу 346-го мотострілецького полку мобілізаційного резерву.

“Також противник продовжує підсилення своїх угрупувань військ (УВ) "Курск" та "Белгород" визначеними силами та засоби зі складу УВ "Запад", розгорнутих на Куп'янському напрямку. В першу чергу, це стосується частин та з'єднань 11-го армійського корпусу (АК), які переміщуються у Белгородскую та Курскую обл. А саме - підрозділи 18-ї мотострілецької дивізії (її 11-го танкового полку\тп та 79-го мсп), а також один батальйон та гаубична батарея 7-го окремого мотострілецького полку (омсп) цього АК”, - зазначив військовий оглядач.

На його думку, окупанти “потягнули” на Харківський та Сумський напрямок частину своїх сил й засобів, на додаток до тих, що вже там розгорнуті. Розпочалося це ще 4-5 січня.

“І цілком може бути елементом, так званої "оперативної гри". Але, зробити якісь чіткі висновки щодо змісту цього плану, який, очевидно, реалізовує командування УВ "Запад", можна буде лише через якийсь час... коли ці малозрозумілі маньоври закінчаться... й більш-менш стане зрозумілим обсяг тих сил й засобів, які противник перемістить у склад УВ "Курск" та “Белгород”, - підкреслив Машовець.

Нагадаємо, що РФ знову завдала ударів по Куп'янському району.

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