Окупанти на Куп'янському напрямку застосували проти ЗСУ хімічну зброю - військовий

Вперше українські бійці стикнулися із хімічною зброєю росіян у Гостомелі.
Російські окупанти на Куп’янському напрямку дві доби тому почали активну фазу наступу. Сили оборони стримують ворога. Росіяни використовують артилерію, та зі вчорашнього вечора - хімічну зброю, зокрема - гази.
Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський.
“Зі вчорашнього вечора використовують засоби масового ураження, такі як гази. Дихання у бійців затрудняється, фіксують опіки, запаморочення. Нам повідомляють, коли ворог призвів постріл із даного виду озброєння. Все, що вони кажуть, що не можна використовувати - окупанти використовують”, - наголосив Денис Ярославський.
За його словами, вперше українські бійці стикнулися із хімічною зброєю росіян у Гостомелі.
“Ми зайшли до ангара, в якому розташовувалася “Мрія”. наші бійці отруїлися, було багато госпіталізованих. На Бахмутському напрямку ми бачили застосування фосфору”, - підкреслив військовий.
Нагадаємо, що російська окупаційна армія продовжить свої атаки на Куп’янсько-Лиманському напрямку, щоб відтягнути резерви ЗСУ з південного фронту.
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