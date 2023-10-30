Окупанти на Куп'янському напрямку застосували проти ЗСУ хімічну зброю - військовий

Російські окупанти на Куп’янському напрямку дві доби тому почали активну фазу наступу. Сили оборони стримують ворога. Росіяни використовують артилерію, та зі вчорашнього вечора - хімічну зброю, зокрема - гази.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський.

“Зі вчорашнього вечора використовують засоби масового ураження, такі як гази. Дихання у бійців затрудняється, фіксують опіки, запаморочення. Нам повідомляють, коли ворог призвів постріл із даного виду озброєння. Все, що вони кажуть, що не можна використовувати - окупанти використовують”, - наголосив Денис Ярославський.

За його словами, вперше українські бійці стикнулися із хімічною зброєю росіян у Гостомелі.

“Ми зайшли до ангара, в якому розташовувалася “Мрія”. наші бійці отруїлися, було багато госпіталізованих. На Бахмутському напрямку ми бачили застосування фосфору”, - підкреслив військовий.

Нагадаємо, що російська окупаційна армія продовжить свої атаки на Куп’янсько-Лиманському напрямку, щоб відтягнути резерви ЗСУ з південного фронту.

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