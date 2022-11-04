Окупанти на Курській АЕС зберігають та обслуговують ракетне озброєння

Російські окупанти зберігають ракетне озброєння на території Курської АЕС. Там вони і обслуговують боєголовки.

Окупанти використовують територію Курської АЕС для зберігання та обслуговування ракетного озброєння.

Про це повідомили в пресслужбі ГУР України.

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Як зазначається, впродовж останніх тижнів до підземних ангарів підприємства, розташованого в районі селища Іваніно Курської області, російські окупанти завозили ракети до комплексів С-300.

“Наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем. Не виключено, що зазначений об’єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС (місто Курчатов), використовується російськими зс у військових цілях. А саме для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА. Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет”, - наголосили в ГУР України.

Там також додали, що ця інформація повинна стати предметом для ретельної перевірки з боку представників міжнародних організацій, зокрема МАГАТЕ.

Нагадаємо, що підрив дамби Каховської ГЕС означатиме дуже масштабне екологічне лихо, наслідки якого точно відчує вся Європа та світ.

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