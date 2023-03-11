Окупанти на Луганщині глушать зв'язок і закривають міста, щоб українці не допомагали ЗСУ - Гайдай

Окупанти на тимчасово захопленій Луганщині глушать зв'язок і закривають населені пункти, аби українці не могли передавати інформацію з окупованих територій.

У Луганській області загарбники продовжують закривати населені пункти та глушити зв'язок, аби перешкодити українцям допомагати ЗСУ.

Про це розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Аби люди не могли повідомляти інформацію "назовні", рашисти продовжують закривати міста, а зв‘язок та інтернет так і не з‘явилися у населених пунктах, близьких до лінії фронту. Щоб зв‘язатися з рідними треба їхати телефонувати вглиб області", - розповів Гайдай.

Очільник області також розповів, що цивільні на окупованих територіях Луганщини також не мають доступу до медицини, адже всі лікарні росіяни переобладнали у військові шпиталі, і тепер, окрім лікування, там зробили ще й казарми.

Тим часом путінські війська продовжують будувати другу лінію оборони в окупованому Старобільську.

"Росіяни непогані кроти, адже по прибуттю на фронт свіжомобілізовані зариваються в нори, намагаючись зберегти собі життя", - додав Гайдай.

Гайдай: окупанти глушать зв'язок і закривають населені пункти

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти зосередили "усі зусилля" на Кремінній. Також ворог постійно обстрілює Білогорівку.

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