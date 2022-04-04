Окупанти на Луганщині кидають в бій «свіжомобілізованих», а також продовжують накопичувати техніку і людей

Окупанти на Луганщині кидають в бій «свіжомобілізованих», а також продовжують накопичувати техніку і людей

До області мають доправити гуманітарну від міжнародних організацій, але її немає як довести через обстріли.

На Луганщині гармати ворога не змовкають ні вдень, ні вночі. Окупанти продовжують бити по критичній цивільній інфраструктурі. Як наслідок близько 100 тисяч мешканців області без електрики. Води немає в Рубіжному, Попасній та Сєвєродонецьку. Іще 36 населених пунктів, а це більше 130 тисяч абонентів - відрізані від газопостачання.

Про все розповів ТСН очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

«В нас продовжується обстріли всієї території Луганської області, ми стежимо за накопиченням військ, як техніки так і особового складу, свіжомобілізованих кидають одразу в бій, в основному це біля міста Рубіжного», - розповідає він.

Він додає, що облаштовують окупанти і майданчики для гелікоптерів, готуються до великого наступу. «Але наші захисники до всього готові, з підкріпленням все більш менш нормально», - твердить Гайдай.

«Кожного дня працює евакуація, вчора вивезли 2700 людей, сьогодні 1500 людей, тобто намагаємось максимально кількість людей вивозити», - додає він.

Також вдається доправити і гуманітарні вантажі «Возимо так само щоденно, їх достатньо, лише єдина проблема, що не всюди можна довезти їх, тому що такі щільні обстріли, що просто навіть 15 хвилин нема щоб доїхати, не те щоб розвантажувати. Ми чекаємо на величезний караван від ООН гуманітарних вантажів для «Червоного хреста», сподіваємось, що вони на собі не відчують, що таке режим тиші «по-москальські», - каже очільник Луганської військово-цивільної адміністрації.

Він додав, що в області робиться все можливе, щоб людям повернути газ та електрику.

На Луганщині близько ста тисяч жителів залишилися без електрики

«Мета в них одна - вийти на кордони Луганської області, поставити там прапорці, відзвітувати перед хазяїном, який сидить в бункері і на цьому свою місію закінчити, але свою місію вони закінчать в наших землях, будуть як добрива, в нас якраз піски, тому такі добрива підуть», - твердить Гайдай.

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