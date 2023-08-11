Окупанти на Луганщині кинули в бій “кращих серед гірших”: чим це закінчиться — думка експерта

Луганське угруповання російської армії могло б довго вести оборонні дії, але його кинули в "м'ясорубку".

Група військ російських окупантів у Луганській області є однією з найкращих за комплектацією, технікою та забезпеченням, але її було сформовано для оборонних дій.

На цьому наголосив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко, коментуючи спроби наступу росіян на Куп’янському напрямку.

Водночас він підкреслив, що ця група військ є найкращою в зоні бойових дій лише тому, що інші — значно гірші.

“Загалом луганський філіал російських окупаційних військ до початку наступу, відлік якого я веду від кінця червня, мав оборонний потенціал, але ніяк не наступальний. Тобто вся ця група військ дуже непогано й досить довго могла б тримати оборону, але не наступати. Своєю чергою їх кинули саме в наступ”, - зазначив експерт.

За слова Коваленка, наступ, який намагається вести ця група військ уже півтора місяця, не дає жодних результатів. Водночас такі дії підривають можливість окупантів зайняти оборону під час контрнаступу ЗСУ.

“Російське командування кинуло своїх “лемінгів” у м'ясорубку, яка може завершитися вельми передбачувано для всього плацдарму і ми розуміємо, не на чию користь”, - резюмував експерт.

Нагадаємо, основним напрямком наступу російських військ залишається Куп’янський.

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