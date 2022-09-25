Окупанти на Луганщині "намалювали" явку у 45% - Гайдай про "референдум"

У росіян відсутні списки населення, яке залишилося в окупованих містах Луганської області, де зараз проходить так званий "референдум", проте вже є явка у 45%.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, якщо у перший день "референдуму" озброєні військові робили лише поквартирний обхід та примушували голосувати у дворах, то вихідними люди з автоматами оглядають місця масового скупчення людей. Зокрема, ринки – перевіряють документи і спрямовують до "виборчої дільниці".

"За усім цим на всю Луганщину спостерігають лише п’ять осіб, які отримали акредитацію міжнародних. Зокрема, з Білорусі та Камеруну", - зазначив він.

Гайдай наголосив, що окупанти не здогадуються, скільки населення насправді залишилося в регіоні.

"Ніде не оголошується кількість тих, хто віддав голос, – лише відсоток. В розбитих майже вщент Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному окупанти заявляють про явку від 41 до 46%, але при цьому не мають списків населення, яке в цих містах залишилося. Але якщо цифри відповідають дійсності, то виходить, що в Сєвєродонецьку за входження до складу рф проголосували приблизно 4,5 тисячі жителів із 10 тисяч тих, хто не евакуювався. Тобто, 4,5 тисячі зі 110 тисяч, що мешкали там до кінця лютого. Більше 100 тисяч людей з одного міста обрали Україну", - зазначив очільник ОВА.

Також, за його словами, за минулу добу авіація Сил оборони України завдали 26 ударів по ворожим позиціям – підтверджено ураження 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська і артилерія уразили, зокрема, 5 пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 системи ракетних військ і артилерії, серед них "Ураган", та 2 склади з боєприпасами.

Нагадаємо, російська пропаганда "намалювала" попередні результати "референдумів" окупантів.

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