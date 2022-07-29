Окупанти на Луганщині тримають людей без води і банкоматів та намагаються штурмувати позиції ЗСУ - Гайдай

Протягом 28 липня росіяни вдарили чотирма ракетами по Луганщині, 13 разів застосовували ствольну, реактивну артилерію та міномети.

Про це розповів голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, розвідувальні групи ворога намагаються знайти слабкі місця у нашій обороні, уточнити позиції українських військ. Атакують із різних сторін. Декілька разів застосовували авіацію. Наші захисники відбили шість штурмових спроб росіян, які вимушені були відійти з втратами.

"Щодо життя в окупації. Кремінна, Попасна, Рубіжне, більша його частина, були захоплені три місяці тому. Із того часу в цих містах не встановлено жодного банкомату, не працюють й ті, що вціліли після вторгнення РФ. Ніхто не намагається навіть їх перепрограмувати", - розповів Гайдай.

Аналогічна ситуація, за даними ОВА, і в Лисичанську із Сєвєродонецьком. В усіх цих містах окупанти намагаються показово організувати видавання пенсій, однак виключно готівкою через пошту.

"Про відкриття банків, і тим більше банкоматів, не йдеться. Тобто пенсіонер добровільно ділиться з окупантом своїми персональними даними та навіть не знає, чи видаватимуть цю готівку після так званого референдуму у вересні. Загарбники не в змозі відновити не лише водо-, газо- та електропостачання, а навіть елементарне – Інтернет зв'язок для роботи банківської системи. Грошовий обіг на рівні радянської "сберкассы", - додав Гайдай.

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Крім того, до окупації в кожному населеному пункті після руйнування системи водопостачання співробітники ДСНС до останнього займалися підвозом води – і питної, і технічної. Адресно доставляли по декілька десятків тонн на день. У кожен двір, на кожну вулицю, де дозволяла безпекова ситуація.

Натомість, після того, як окупанти все знищили у містах лише встановлюють ємності для наповнення технічною водою. Людям потрібно прийти, відстояти чергу і, можливо, вдасться повернутися додому не з порожніми руками.

"Питна вода – взагалі дефіцит", - підсумував він.

Нагадаємо, Лисичанськ розділений на сектори фільтрації, окупанти заселяються в залишені квартири.

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