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Окупанти на Луганщині заселяють росіян до тимчасово покинутих будинків українців

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Окупанти на Луганщині заселяють росіян до тимчасово покинутих будинків українців

Фото: Associated Press

Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи особисте житло мирних громадян України. 

Російські військові продовжують грабувати мирне населення України.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, в місті Старобільськ Луганської області, так звана окупаційна “влада” використовує представників комунальних служб для заселення військовослужбовців російських окупаційних військ в квартири та будинки, що тимчасово залишили громадяни України. 

“Такі дії відбуваються під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників комунальними службами. Також, почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що Росія до Білорусі завезла комплекси "Іскандер-М". Вони можуть завдавати ядерних ударів.

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Дата публікації
Перегляди
211
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