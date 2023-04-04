Окупанти на Луганщині заселяють росіян до тимчасово покинутих будинків українців

Російські військові продовжують грабувати мирне населення України.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, в місті Старобільськ Луганської області, так звана окупаційна “влада” використовує представників комунальних служб для заселення військовослужбовців російських окупаційних військ в квартири та будинки, що тимчасово залишили громадяни України.

“Такі дії відбуваються під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників комунальними службами. Також, почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що Росія до Білорусі завезла комплекси "Іскандер-М". Вони можуть завдавати ядерних ударів.

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