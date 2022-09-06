Окупанти на Миколаївщині поцілили у склад із зерном: деталі від Кіма

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Миколаївщину.
Російська армія за минулу добу, 5 вересня, випустила по регіону "Іскандер". ППО успішно збила ракету окупантів.
Про це інформує голова ОВА Віталій Кім.
У Баштанському районі вдень, 5 вересня, близько 11:00 були обстріли з боку армії РФ села Широке Широківської громади. Окупанти влучили у вже зруйновану сільгоспбудівлю домогосподарства. Постраждалих немає.
Вночі, 6 вересня, близько 01:00 були обстріли околиці селища Явкіно Баштанської громади. Окупанти влучили у склад із зерном фермерського господарства.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Постраждалих немає. Стосовно пошкоджень, інформація уточнюється.
Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.
У Миколаївському районі інформація про наслідки бойових дій не надходила.
У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти ракетами атакували Миколаїв.
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