Окупанти на півдні будуть оборонну лінію, як нацисти під час Другої світової війни

Токмак оточений окопами загарбників з усіх боків.
Російські військові на Запорізькому напрямку намагаються побудувати оборону, як нацисти під час Другої світової війни.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Росіяни перетворюють окуповані міста на укріплені фортеці. Кремлівський диктатор обрав тактику гітлера і намагається побудувати оборону по лінії Вотан. Проте нацистам не вдалося утриматися тоді, не вдасться рашистам і зараз.
За йо словами, Токмак вже оточений "щурячими норами" окупантів з усіх боків. Поблизу Мелітополя противник будує окопи не тільки з боку Василівки, а й в стороні Криму. Федоров зауважує, що зараз там суцільні укріплення.
Додамо, що лінія Пантера-Вотан - це була оборонна лінія, частково збудована німецько-нацистськими військами у 1943 році на Східному фронті.
Нагадаємо, окупанти навмисно використовують хімічну зброю проти ЗСУ в районі Кринок.
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