Окупанти на півдні частково відводять свої підрозділи в глиб окупованих територій – ОК "Південь"

Обстановка на південнобузькому напрямку залишається напруженою, але контрольованою ЗСУ.

На південнобузькому напрямку Збройні сили України продовжуються активні бойові дії, порушення системи управління й логістики ворога, завдання йому втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", звітуючи про поточну оперативну обстановку у зоні бойових дій.

Так, ворожі підрозділи зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стримані наших наступальних дій. Зафіксовано часткове відведення ворожих підрозділів в глиб окупованих територій.

"Ворог продовжує застосувати розвідувальні та ударні безпілотники на напрямках ймовірного завдання ударів по позиціях наших підрозділів. Протягом ночі, повітряні шпигуни відмічались у Баштанському районі Миколаївщини та в Бериславському, що на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.

У ніч проти 9 жовтня ворог атакував позиції підрозділів Сил оборони та населені пункти вздовж лінії фронту керованими ракетами зенітно-реактивної системи С-300. Втрат та руйнувань немає, ракети влучили по відкритій місцевості.

Також повідомляється, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом ночі виконали 170 вогневих завдань по позиціях ворога та районах зосередження живої сили та техніки.

Зазначається, що ймовірність завдання ракетних ударів з моря, повітря та окупованого суходолу залишається надзвичайно високою.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили на Херсонщині понад 1170 квадратних кілометрів територій.

Контрнаступ ЗСУ на півдні України

Українські військові від початку жовтня звільнили 29 населених пунктів на Херсонщині.

У російській обороні на Херсонщині стався частковий обвал.

Дуже важливою перемогою для ЗСУ є звільнення Давидового Броду, де окупанти мали доволі міцні позиції.

Військові експерти допускають, що українські військові можуть повторити на Херсонщині успіхи нещодавнього контрнаступу на Харківському напрямку.

Окупанти, які потрапили на південь України деморалізовані і налякані, тож здаються у полон з технікою.

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