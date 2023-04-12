Окупанти на півдні готуються до "жесту доброї волі": звідки планують втікати 

Колаборантів та звезених росіянами працівників "Росатому" попередили про можливу евакуацію, іншим словами - втечу.

Російські окупанти готують попередній план евакуації працівників "Росатому", яких раніше привезли на захоплену Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Колаборантів та звезених росіянами працівників "Росатому" на станцію попередили, що незабаром може початись примусова евакуація, й тому вони мають надати список родичів та бути готовими виїхати за першим сигналом", - сказано у повідомленні.

Раніше окупаційне керівництво ЗАЕС знизило вимоги для ряду вакансій на станції, аби було можливість ввезти відповідний персонал з РФ й замінити ним український.

Нагадаємо, за інформацією української влади, окупаційні війська почали мінувати не лише берегову лінію та захоплену територію Запорізької області, а й інші ділянки поблизу Енергодара.

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