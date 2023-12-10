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Окупанти на півдні підтягують резерви та укріплюють позиції - ЗСУ

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Окупанти на півдні підтягують резерви та укріплюють позиції - ЗСУ

Російські військові / Фото: Associated Press

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра.

На півдні російська війська зміцнюють фортифікаційне обладнання позицій, а також підтягують резерви.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь". 

"Ворог продовжує зміцнення фортифікаційного обладнання позицій та підтягування резервів. Веде спостереження за діями Сил оборони на правобережжі та не припиняє тиснути артилерійськими обстрілами, активно застосовує дрони", - йдеться у повідомленні.

Водночас у ЗСУ ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра.

"Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - наголосили у командуванні півдня. 

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, Росія завдала по Україні комбінованого удару.

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Дата публікації
Перегляди
758
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