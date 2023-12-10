Окупанти на півдні підтягують резерви та укріплюють позиції - ЗСУ

На півдні російська війська зміцнюють фортифікаційне обладнання позицій, а також підтягують резерви.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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"Ворог продовжує зміцнення фортифікаційного обладнання позицій та підтягування резервів. Веде спостереження за діями Сил оборони на правобережжі та не припиняє тиснути артилерійськими обстрілами, активно застосовує дрони", - йдеться у повідомленні.

Водночас у ЗСУ ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра.

"Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - наголосили у командуванні півдня.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, Росія завдала по Україні комбінованого удару.

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