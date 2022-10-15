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Окупанти на півдні України викрадають техніку, гроші та навіть людей - ОК "Південь"

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Окупанти на півдні України викрадають техніку, гроші та навіть людей - ОК "Південь"

Фото: Associated Press

У Скадовському та Херсонському районах російські окупанти викрали двох людей за їхню проукраїнську позицію.

На окупованих територіях на півдні України росіяни посилили перевірки на блокпостах, а фільтраційні заходи стали жорсткіші.

Про це повідомили у ніч проти 15 жовтня в Оперативному командуванні “Південь”.

У повідомленні йдеться, що окупанти ретельно перевіряють у громадян вміст телефонів та інших гаджетів, проводять ретельний обшук автівок, особистих речей, вдираються в будинки.

В ОК “Південь” навели перелік відвертих злочинів, скоєних росіянами:

  • у Скадовському та Херсонському районах російські окупанти викрали двох людей за їхню проукраїнську позицію; 
  • у центрі Херсона окупанти з одного з офісів викрали спецодяг, взуття та гроші;
  • у Бериславському районі з території сільськогосподарського підприємства викрали техніку, лабораторні прилади, побутову та оргтехніку, інше майно.

“Усі факти злочинів навіть на окупованій території ретельно фіксуються і будуть розслідувані правоохоронними органами України, передані до міжнародних правових інституцій”, - наголосили у повідомленні українські військові.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ викрали у Запорізькій області щонайменше 529 мирних місцевих мешканців, доля яких наразі невідома.

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
788
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