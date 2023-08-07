Окупанти на півдні застосували хімічні боєприпаси, попри заборону Конвенції

Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали.

Російські війська, попри заборону Конвенції, застосували хімічні боєприпаси у районі Новоданилівки Запорізької області.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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"Ворог, в порушення всіх Конвенцій, продовжує використовувати хімічні боєприпаси. Минулої доби противник у районі н.п. Новоданилівка здійснив 2 артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (імовірно, хлорпікрин). Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали", - написав він.

Тарнавський поясниа, що таким чином росіяни намагаються зупинити рух українських захисників.

Новоданилівка Запорізької області на мапі. ФОТО: Deepstatemap

Як повідомляли раніше, видання Newsweek.com пише, що українські військові перехопили ініціативу в артилерії. Ситуація почала покращуватися влітку минулого року. Тільки Сполучені Штати відправили до України понад два мільйони артилерійських снарядів і ракет.

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