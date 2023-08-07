Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти на півдні застосували хімічні боєприпаси, попри заборону Конвенції

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
2756
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти на півдні застосували хімічні боєприпаси, попри заборону Конвенції

Російські окупанти на півдні застосували хімічні боєприпаси / Фото: pixabay.com

Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали.

Російські війська, попри заборону Конвенції, застосували хімічні боєприпаси у районі Новоданилівки Запорізької області.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Ворог, в порушення всіх Конвенцій, продовжує використовувати хімічні боєприпаси. Минулої доби противник у районі н.п. Новоданилівка здійснив 2 артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (імовірно, хлорпікрин). Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали", - написав він. 

Тарнавський поясниа, що таким чином росіяни намагаються зупинити рух українських захисників.

Новоданилівка Запорізької області на мапі. ФОТО: Deepstatemap / ©
Новоданилівка Запорізької області на мапі. ФОТО: Deepstatemap

Як повідомляли раніше, видання Newsweek.com  пише, що українські військові перехопили ініціативу в артилерії. Ситуація почала покращуватися влітку минулого року. Тільки Сполучені Штати відправили до України понад два мільйони артилерійських снарядів і ракет.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2756
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація