Окупанти на півночі Криму вибудували серйозні лінії оборони - Коваленко

Ці оборонні споруди можна порівняти із тими, що у Запорізькій області.

Російська армія на півночі тимчасово анексованого Криму, а саме в районі Армянська, Медведівки і Джанкоя, вибудувала серйозні лінії оборони.

Про це розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, лінії оборони на території півострова можна порівняти з лініями оборони, які російська війська сформували в Запорізькій області.

"Щоб їх прорвати, необхідно буде досить таки тривалий час також трамбувати артилерією. Тому під час виході до адміністративного кордону для Криму починається зовсім інший сценарій зі знищення окупантів, які там перебувають, і всього їхнього матеріально-технічного забезпечення", - наголошує Олександр Коваленко.

Також експерт наголошує, що ЗСУ до адміністративного кордону з Кримом значно розширює можливості щодо впливу на об’єкти російської незалежно від того, де вони розташовані.

Як повідомлялося, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж назвав передумови перерізання сухопутного коридору до Криму до настання зими.

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