Окупанти на полі бою вчаться на помилках українських військових: Тарнавський пояснив стратегію росіян

Російські окупанти на полі бою дуже гарно вчаться - на своїх та наших помилках. Водночас вони продовжують “брати” своєю кількістю, людськими масами.

Про це в інтерв’ю “ВВС News Україна” розповів командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

“Війна – це розвиток. Вона не повинна залишатися на місці. Скажу відверто, росіяни дуже гарно вчаться – на наших помилках, на своїх помилках. Чим беруть росіяни? Росіяни беруть своєю кількістю, людськими масами. Не жаліючи свій людський ресурс, вони продовжують виконувати ті завдання, які перед ними стоять. Хоча реально вони розуміють, що на деяких ділянках вони втрачають, морально-психологічний стан у них на дуже низькому рівні”, - наголосив Тарнавський.

За його словами, окупанти на початку свої штурмових дій масово застосовував техніку. Але це не дало їм результату. Спрацювали мінні поля та протитанкові засоби.

“Зараз можна казати, що російська армія дуже багато запозичає у нас. Швидко навчається і, напевно, адаптується, копіює ті дії, які у нас найбільш ефективні. Навіть тактичні наші дії ворог бере собі на озброєння – під час тих же штурмових дій в окопах, при наближенні до окопів. Наприклад, дуже схоже почали проводити атаки групами – відділення, взвод за підтримки двох, максимум чотирьох бронемашин. Звичайно, залишаються і масовані, так звані "м’ясні штурми" піхотою. Для росіян це нормально. Але в них є величезні втрати живої сили, я скажу, в 3-5 разів (більше за українські втрати, - ред.), а на деяких ділянках навіть більше”, - сказав командувач Сил оборони Таврійського напрямку.

Окремо він додав, що наразі окупанти нарощують застосування дронів-камікадзе, застосовують наземні роботизовані платформи.

“Останнє використовується в основному для підвезення боєприпасів на позиції. Російські окупанти експериментують – встановлюють на них протитанкові кулемети. І дуже вони гарно вчаться, в тому числі на наших позитивних діях. Що нас, з одного боку, радує, а з іншого – може, і ні”, - зазначив Тарнавський.

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